Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst: Güzel bir meydan okuma!

Süper Kupa öncesi Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte siyah-beyazlıların hocasının açıklamalarının öne çıkan satır başları...

İŞTE BRONCKHORST'UN AÇIKLAMALARI:

Zor ama güzel bir maçla başlıyoruz. Benim ilk rekabetçi maçım. Güzel bir meydan okuma hepimiz için. Stadyum dolu. Atmosfer harika. Futbolcular da bundan keyif alacaklardır. Biz de maçta elimizden geldiğince rekabetçi olacağız.

Hepimiz burada olmaktan dolayı mutluyuz. Ben de Beşiktaş'ta olmaktan dolayı mutluyum. Gelenler de öyle. Hepsi tecrübeli oyuncular. Güçlü bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. 5 haftadır birlikteyiz ama birlikte oynadığımız her maç başka bir birliktelik fırsatı sağlıyor.