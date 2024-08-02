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Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst ortak basın toplantısında konuştu!

Süper Kupa finali öncesi Galatasaray'da Okan Buruk ve Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dikkat çeken açıklamalarda bulundular. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 14:52 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 15:17
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Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst ortak basın toplantısında konuştu!

Süper Kupa finali öncesi Galatasaray'da Okan Buruk ve Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dikkat çeken açıklamalarda bulundular. İşte o sözler...

İŞTE HOCALARDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst basın toplantısında şöyle konuştu:

Türkiye'de ilk rekabetçi maçım olacak. Hem ülkede hem de kulüpte çok iyi karşılandım. İki takım da buraya hak ederek geldi. Bu maçları oynamayı, kupa kazmamayı her zaman istersiniz. Rakibimize saygı duyuyoruz ama taraftarın desteğiyle kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise şunları söyledi:

En çok kupa kazanan iki takım karşılaşacak. Herkes futbolu ve bu tip maçları özledi. Herkesi bu şölene bekliyoruz. Kaliteli geçmesi için en iyi futbolu oynamaya çalışacağız. Birbirimizi analiz ediyoruz, Beşiktaş'ın son maçlarını izledik. Çok iyi bir takım, çok iyi transferler yaptılar. Giovanni van Bronckhorst'a 'hoş geldin' diyorum, çok kariyerli bir teknik adam. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Süper Kupayı bu sene de kazanmak istiyoruz. Sakatlığın olmadığı bir maç olsun.

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