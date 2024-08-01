Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Trabzonspor konuk ettiği Ruzomberok'u 1-0 mağlup 3. ön eleme turunda Rapid Wien ile eşleşti. Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar...
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Diğer temsilcimiz Beşiktaş ise turnuvaya play-off turundan katılacak.
Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu. (Trabzonspor'un Rapid Wien'i elemesi durumunda)
Ajax-Panathinaikos
Braga-Servette
Maccabi Tel Aviv-Panevezys
Molde-Cercle Brugge
Ludogorets-Karabağ | Kaybeden
Ferençvaroş-Midtjylland | Kaybeden
Partizan-Lugano
Malmö-PAOK | Kaybeden
Anderlecht
LASK Linz
Viktoria Plzen-Hirnyk
APOEL-Slovan Bratislava | Kaybeden
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