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Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Trabzonspor konuk ettiği Ruzomberok'u 1-0 mağlup 3. ön eleme turunda Rapid Wien ile eşleşti. Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 00:48
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Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılan Trabzonspor Ruzomberok ile eşleşti.

Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

Bordo mavililer 2 maçta da rakibini mağlup ederek toplamda 3-0'lık skorla bir üst tura yükseldi.

Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

3. ön eleme turuna yükselen Trabzonspor Avusturya ekibi Rapid Wien ile eşleşti.

Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

Diğer temsilcimiz Beşiktaş ise turnuvaya play-off turundan katılacak.

Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu. (Trabzonspor'un Rapid Wien'i elemesi durumunda)

Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

Ajax-Panathinaikos

Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

Braga-Servette

Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

Maccabi Tel Aviv-Panevezys

Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

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Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

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Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

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Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

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Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

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Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

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Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

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