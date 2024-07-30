TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Chiesa bombası!

Beşiktaş yönetimi savunmaya takviye yapmak için transfer arayışlarını sürdürürken, Teknik Patronu Van Bronckhorst'tan sürpriz bir isim gündeme geldi. İtalyan Spor Basını Hollandalı çalıştırıcının Juventus'un ve İtalya Milli Takımının kanat oyuncusu Federico Chiesa'yı yakın takibe aldığını ve bu futbolcu hakkında bilgi topladığını iddia etti. Federico Chiesa, geride kalan sezonda Juventus formasını 37 müsabakada terletti. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 10 gol sevinci yaşarken 3 de asist yaptı. Federico Chiesa'nın Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.

ÖNCELİĞİ PREMIER LİG

Tutto Juve'nin haberine göre; Beşiktaş, Juventus forması giyen Federico Chiesa'nın durumunu sordu. Siyah- beyazlıların ilgilendiği kanat oyuncusunun, Juventus'tan ayrılması durumunda önceliğinin Premier Lig olduğu kaydedildi. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 35 milyon euro. Fiorentina altyapısında yetişen Federico Chiesa, 2020-2021 sezonunda 12 milyon 600 bin euroya Juventus'a kiralandı. Juventus, Federico Chiesa'nın bonservisinin 2022-2023 sezonu başında 44 milyon 600 bin euro bedelle aldı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, İtalya Milli Takımı'nda 51 karşılaşmada süre aldı. Federico Chiesa, bu müsabakalarda 7 kez rakip fileleri havalandırdı.

TAM BİR FORVET

Juventus ve İtalyan Milli Takımının ünlü ismi Federico Chiesa'nın etkin görev yeri sol kanat. Sağ ayağını kullandığı için de ayrıca sağ kanatta da etkili olabiliyor. Zaman zaman forvet arkası da oynayan 26 yaşındaki İtalyan futbolcu tam bir forvet olarak dikkat çekiyor. Toplamda 324 maça çıkan Chiesa'nın 77 golü ve 53 asisti bulunuyor. Özellikle attığı seri çalımlar ile adam eksilten ve savunmayı şaşırtan Chiesa attığı dış şutlar ile rakip kalede etkili olabiliyor.