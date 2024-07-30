Köprüden önce son çıkış

Türkıye Ziraat Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, sezonu çifte kupayla tamamlamayı hedefliyor. UEFA Avrupa Ligi'ne play-off aşmasından katılacak Beşiktaş yeni sezon öncesinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezonda yaptığı transferlerle dikkat çeken Beşiktaş, Galatasaray maçı öncesinde son provasını 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile oynayacak. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak müsabaka 18.00'de başlayacak. Avusturya kampında iki hazırlık maçı oynayan Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e mağlup olurken Grazer AK takımını farklı mağlup etti. İstanbul'a dönüş yapan siyah beyazlılar, Bandırmaspor ile golsüz berabere kalırken ardından Başkent ekibi Gençlerbirliği'ni 2-0'la geçti. Beşiktaş'ın Sakaryaspor mücadelesine Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçının kadrosuna yakın, ideal 1

ABOUBAKAR VE SALİH'İ HIRS BASTI

Uzun süredir sahalardan uzak kalan Vincent Aboubakar ve Salih Uçan, sakatlıklarını atlatarak yeniden takım arkadaşlarıyla buluştu. Antrenmanlarda oldukça istekli görünen Aboubakar ve Salih Uçan, takım arkadaşlarıyla uyum içinde çalışmalarını sürdürüyor.