Beşiktaş - Sakaryaspor maçı CANLI İZLE | Hazırlık maçı CANLI

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş hazırlık maçında Sakaryaspor ile karşı karşıya geliyor.
Süper Kupa maçı öncesi son provasını Nevzat Demir Tesisleri'nde yapan siyah beyazlılar yeni transferlerin sahne aldığı karşılaşmada 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile kozlarını paylaşıyor.
MAÇIN 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Tayyip Talha, Emrecan Terzi, Demir Ege, Salih, Muçi, Can, Muleka, Mustafa
Sakaryaspor: Szumski, Cebrail, Salih, Volkan, Engin, Emre, Rayan Aabid, Kahraman, Del Valle, Max Gradel, Abdel Zagre
Beşiktaş - Sakaryaspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
BEŞİKTAŞ SAKARYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Sakaryaspor maçı Nevzat Demir Tesisleri'nde 30 Temmuz Salı günü saat 18.00'da başladı. Karşılaşma BJK Youtube kanalından canlı yayınlanıyor.