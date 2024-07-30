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Beşiktaş - Sakaryaspor maçı CANLI İZLE | Hazırlık maçı CANLI

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Süper Kupa maçı öncesi son hazırlık mücadelesinde 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile karşı karşıya geliyor. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz... | BEŞİKTAŞ - SAKARYASPOR CANLI İZLE

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 17:59
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Beşiktaş - Sakaryaspor maçı CANLI İZLE | Hazırlık maçı CANLI

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş hazırlık maçında Sakaryaspor ile karşı karşıya geliyor.

Süper Kupa maçı öncesi son provasını Nevzat Demir Tesisleri'nde yapan siyah beyazlılar yeni transferlerin sahne aldığı karşılaşmada 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile kozlarını paylaşıyor.

MAÇIN 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Tayyip Talha, Emrecan Terzi, Demir Ege, Salih, Muçi, Can, Muleka, Mustafa

Sakaryaspor: Szumski, Cebrail, Salih, Volkan, Engin, Emre, Rayan Aabid, Kahraman, Del Valle, Max Gradel, Abdel Zagre

Beşiktaş - Sakaryaspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ SAKARYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Sakaryaspor maçı Nevzat Demir Tesisleri'nde 30 Temmuz Salı günü saat 18.00'da başladı. Karşılaşma BJK Youtube kanalından canlı yayınlanıyor.

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