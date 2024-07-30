BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Tayfur Bingöl Eyüpspor'da

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorts'un kadroda düşünmediği Tayfur Bingöl'ün yeni adresi belli oldu.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, Tayfur Bingöl'ün kiralık transferi için siyah-beyazlılar anlaşma sağladı.

Beşiktaş Kulübü, Tayfur Bingöl'ün Eyüpspor'a kiralandığını resmen duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Tayfur Bingöl, Eyüpspor Kulübü'ne Geçici Transfer Oldu Profesyonel futbolcumuz Tayfur Bingöl, 2024-25 sezonu sonuna kadar Eyüpspor Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Tayfur Bingöl'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.