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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Tayfur Bingöl Eyüpspor'da

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ün Eyüpspor'a kiralandığını açıkladı. İşte siyah beyazlıların açıklaması. BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 13:59 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 14:11
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Tayfur Bingöl Eyüpspor'da

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorts'un kadroda düşünmediği Tayfur Bingöl'ün yeni adresi belli oldu.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, Tayfur Bingöl'ün kiralık transferi için siyah-beyazlılar anlaşma sağladı.

Beşiktaş Kulübü, Tayfur Bingöl'ün Eyüpspor'a kiralandığını resmen duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Tayfur Bingöl, Eyüpspor Kulübü'ne Geçici Transfer Oldu Profesyonel futbolcumuz Tayfur Bingöl, 2024-25 sezonu sonuna kadar Eyüpspor Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Tayfur Bingöl'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.

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