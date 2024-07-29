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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş yeni stoperine kavuşuyor! Teklife 'evet' dedi

Transferde gaza basan Beşiktaş, sol stoper için Barcelona'nın Fransız oyuncusu Clement Lenglet'i gündemine almıştı. Tecrübeli futbolcunun da bu operasyona onay verdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş yeni stoperine kavuşuyor! Teklife 'evet' dedi

Beşiktaş, sol stoper için Barcelona'nın Fransız oyuncusu Clement Lenglet'i gündemine almıştı. Kartal, Katalan ekibi ile 2 yıl daha kontratı bulunan Clement Lenglet'i kiralamak istiyor. El Nacional gazetesinin haberine göre Barcelona kulübünün ofislerine beğendikleri bir teklif geldi. Türk tarafı Beşiktaş, Clement Lenglet ile kiralama operasyonlu bir anlaşma ile ilgilendikleri bilgisini gönderdi. Bu ilk teklifte Beşiktaş, Fransız sol stoperin şu anda 6 milyon euro civarında olan maaşının yarısını ödemesini kapsıyordu. Barça maaşın tamamının ödenmesini veya bonservisiyle gönderip maaş konusunun Clement Lenglet ile Beşiktaş arasında sonuçlandırılması için baskı yapıyor. Fransız oyuncu operasyona onay verdi. Tutkusu ve tribünlerinin coşkusuyla tanınan Türkiye liginin dev takımı Beşiktaş'ta bir macera denemek istiyor.

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