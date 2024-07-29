Haberler Beşiktaş Cumhurbaşkanı Erdoğan annesine Emirhan’ı sordu: Oğlunu nereye gönderiyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan annesine Emirhan’ı sordu: Oğlunu nereye gönderiyorsun

Çeşitli açılışlar nedeniyle memleketi Rize'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çaykur Rizespor forması giyen Emirhan Topçu'nun annesi Pınar hanımla yolda karşılaşıp sorduğu soru gündem oldu. 23 yaşındaki stoperin annesi ile kısa bir sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan transfer iddialarını sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emirhan Topçu'nun annesine "Sen, oğlun Emirhan'ı şimdi nereye gönderiyorsun? Bir yere gidiyor diye duydum. Söyle bakalım nereye" diye sordu. Emirhan'ın annesi ise "Ben bir yere göndermiyorum" şeklinde karşılık verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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Cumhurbaşkanı Erdoğan annesine Emirhan’ı sordu: Oğlunu nereye gönderiyorsun
Çeşitli açılışlar nedeniyle memleketi Rize'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çaykur Rizespor forması giyen Emirhan Topçu'nun annesi Pınar hanımla yolda karşılaşıp sorduğu soru gündem oldu. 23 yaşındaki stoperin annesi ile kısa bir sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan transfer iddialarını sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emirhan Topçu'nun annesine "Sen, oğlun Emirhan'ı şimdi nereye gönderiyorsun? Bir yere gidiyor diye duydum. Söyle bakalım nereye" diye sordu. Emirhan'ın annesi ise "Ben bir yere göndermiyorum" şeklinde karşılık verdi.
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