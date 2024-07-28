Semih Kılıçsoy’a Arabistan’dan ilgi

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sky Italia'nın haberine göre; Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Suudi Pro Ligi'nin olası forvet transferleri listesine Semih Kılıçsoy'u dahil etti. Arabistan ekiplerinin kısa süre içinde genç forvet için harekete geçebileceği belirtildi. Transferle ilgili önümüzdeki günlerde gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Genç forvetin güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ OYUNCUYU SATMAK İSTEMİYOR

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sky Italia'nın haberine göre; Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Suudi Pro Ligi'nin olası forvet transferleri listesine Semih Kılıçsoy'u dahil etti. Arabistan ekiplerinin kısa süre içinde genç forvet için harekete geçebileceği belirtildi. Transferle ilgili önümüzdeki günlerde gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Genç forvetin güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak belirtiliyor.