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Renan operasyonu

Beşiktaş, savunmaya takviye yapmak için zenit’in kapısını çaldı. Beşiktaş defansı güçlendirme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Gündemde Robert Renan var. Siyah beyazlılar Brezilyalı stoperi transfer etmek için Zenit ile görüşmelere başladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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Renan operasyonu

Beşiktaş, Zenit'in defans oyuncusu Robert Renan'ı transfer etmek için görüşmelere başladı. Brezilya medyası, 20 yaşındaki Brezilyalı stopere siyah beyazlıların resmi teklif yaptığı ileri sürüldü. Bonservisi Rus ekibi Zenit'te olan, son olarak ülkesinde İnternacional'de kiralık oynayan Renan ile Porto, Marsilya ve Rennes'in de ilgilendiği ifade edildi. Sol ayaklı stoper için kiralama yöntemine gitmeyi planlamadığı ifade edilen Zenit'in geçen yıl bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Renan için 10 milyon Euro bir bonservis beklentisi olduğu da haberde yer verildi.

SOĞUKKANLILIĞI İLE DİKKAT ÇEKİYOR

20 yaşındaki 1,86'lık stoper, Brezilya futbolunun gelecek vadeden futbolcuları arasında yer alıyor. Porto ve Marsilya kulüplerinin de takip ettiği yetenekli futbolcunun, kariyerine ülkesinde değil Avrupa'da devam etmeye daha olumlu baktığı kaydedildi. Zenit takımında forma giyen Brezilyalı stoper, genç yaşına rağmen soğukkanlılığı ile ön plana çıkıyor. Hem stoper hem de sol bek mevkilerinde görev yapabilme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Yaşıtlarına göre güçlü bir fiziğe sahip olması, hava topu mücadelelerinde üstünlük kurmasını sağlıyor.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR

11 Ekim 2003 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon Euro'dur. Brezilya U18, U20 ve U23 takımlarında forma giyen oyuncu henüz Brezilya Milli takımıyla maça çıkmadı. Renan'ın Zenit takımıyla olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek.

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