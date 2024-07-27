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Yeni rota Jota

Al Ain’in haberine göre Beşiktaş, Al İttihad külübünde top koşturan Jota’ya teklif götürdü. Portekizli sol kanat oyuncusunun kiralık olarak transfer edileceği iddia edildi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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Yeni rota Jota

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönünü sol kanat transferine çevirdi. Portekizli yıldız oyuncu Jota için Siyah Beyazlı yönetim harekete geçti. Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımında forma giyen Jota'nın bonservis bedeli yüksek olması nedeniyle teklifin kiralık şeklinde yapılacağı ifade edildi. Al-Ain'in haberine göre; yabancı oyuncu kuralı nedeniyle transfer konusunda oldukça temkinli davranan siyah beyazlılar, henüz 25 yaşında olan ve gelecek vaad eden Jota transferi için kiralık formülünü devreye sokmak istiyor. Portekizli oyuncunun Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı belirtiliyor.

SIYAH BEYAZLILAR BIR YILDIZ DAHA ALIYOR

Bu sezon kadrosuna kattığı isimlerle dikkatleri üzerine çeken siyah-beyazlılar, bir bomba isimle daha anlaşmanın hesaplarını yapıyor. Celtic'te yüksek performans vererek geçirdiği iki yılın ardından 29 milyon Euro karşılığında Al Ittihad'a transfer olan Jota, geride bıraktığımız sezon Suudi Arabistan'da çıktığı 29 maçta 5 gol atmayı başardı. 25 yaşındaki futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında son bulacak. Jota'nın kontratı 2026 yılında sona erecek.

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