BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Flaş transfer iddiası! Semih Kılıçsoy'a Suudi Arabistan kancası
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer döneminde birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş'ta, Semih Kılıçsoy için ise flaş bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. 18 yaşındaki santrfor için Suudi Arabistan ekiplerinin devrede olduğu yazıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
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Körfez temsilcilerinin bu transferde istekli olduğu ve önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.
18 yaşındaki santrfor geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 35 maça çıkarken 12 gol - 3 asistlik performans gösterdi ve 2 bin 86 dakika sahada kaldı.
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