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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Flaş transfer iddiası! Semih Kılıçsoy'a Suudi Arabistan kancası

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer döneminde birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş'ta, Semih Kılıçsoy için ise flaş bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. 18 yaşındaki santrfor için Suudi Arabistan ekiplerinin devrede olduğu yazıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 15:12
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MEHMET GÖKSEL TAŞOVA
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Flaş transfer iddiası! Semih Kılıçsoy'a Suudi Arabistan kancası

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte büyük bir yapılanmaya giden Beşiktaş, birçok yıldızı renklerine bağlayarak ses getiren hamlelere imza attı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Flaş transfer iddiası! Semih Kılıçsoy'a Suudi Arabistan kancası

Kadro yapılanması kapsamında bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlılarda, Semih Kılıçsoy ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Flaş transfer iddiası! Semih Kılıçsoy'a Suudi Arabistan kancası

SEMİH'E ARABİSTAN KANCASI!

Ünlü gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre Suudi Arabistan kulüpleri, genç yıldızı transfer etmek istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Flaş transfer iddiası! Semih Kılıçsoy'a Suudi Arabistan kancası

Körfez temsilcilerinin bu transferde istekli olduğu ve önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Flaş transfer iddiası! Semih Kılıçsoy'a Suudi Arabistan kancası

18 yaşındaki santrfor geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 35 maça çıkarken 12 gol - 3 asistlik performans gösterdi ve 2 bin 86 dakika sahada kaldı.

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