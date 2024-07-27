BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Flaş transfer iddiası! Semih Kılıçsoy'a Suudi Arabistan kancası

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte büyük bir yapılanmaya giden Beşiktaş, birçok yıldızı renklerine bağlayarak ses getiren hamlelere imza attı.

Kadro yapılanması kapsamında bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlılarda, Semih Kılıçsoy ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.