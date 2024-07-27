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Beşiktaş - Gençlerbirliği CANLI İZLE (Beşiktaş - Gençlerbirliği canlı)

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşıyor. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 19:52 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 19:55
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Beşiktaş - Gençlerbirliği CANLI İZLE (Beşiktaş - Gençlerbirliği canlı)

Yeni sezonda hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de başarı hedefleyen Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor. Bandırmaspor'la golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta gözler Gençlerbirliği mücadelesine çevrildi. Siyah beyazlılar, 1. Lig'de mücadele edecek Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşıyor. Müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih, Immobile.

Gençlerbirliği: Erhan, Alperen, Sinan, Fıratcan, Yasin, Mikail, Ensar, Buğra, Amilton, Metehan, Yatabare.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı 27 Temmuz Cumartesi saat 20.00'de başladı. Karşılaşma TV8,5 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

👉BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE👈

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