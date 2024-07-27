Beşiktaş - Gençlerbirliği CANLI İZLE (Beşiktaş - Gençlerbirliği canlı)

Yeni sezonda hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de başarı hedefleyen Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor. Bandırmaspor'la golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta gözler Gençlerbirliği mücadelesine çevrildi. Siyah beyazlılar, 1. Lig'de mücadele edecek Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşıyor. Müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih, Immobile.

Gençlerbirliği: Erhan, Alperen, Sinan, Fıratcan, Yasin, Mikail, Ensar, Buğra, Amilton, Metehan, Yatabare.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı 27 Temmuz Cumartesi saat 20.00'de başladı. Karşılaşma TV8,5 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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