Haberler Beşiktaş Takviyeler sürecek

Takviyeler sürecek

Beşiktaş’ın İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, “7 yabancı ile yollarımızı ayırdıktan sonra transfer çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Takviyeler sürecek

Beşıktaş'ın ikinci başkanı Hüseyin Yücel, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu Yücel, "Son 3 yılda kötü seneler geçirdik. Bu sene direkt şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmak için hazırlık yapıyoruz, ona göre transfer yapıyoruz. 19 yabancı oyuncuyu, 12'ye düşüreceğiz. 7 oyuncu ile yollarımızı ayıracağız" dedi

GITMEK ISTEMIYOR

Kadroda düşünülmeyen isimlerin ayrılmak istemediğini söyleyen Hüseyin Yücel, "Öyle kontratlar yapılmış ki oyuncular gitmek istemiyor. Ben maaşımı alırım, yatarım psikolojisinde olan çok oyuncu var. Bu şartlarda transfere odaklanmamız zor ama takviyeler kesinlikle olacak. Nerelerde ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Hocamızın raporu doğrultusunda karar vereceğiz" diye konuştu.

"TEKLİFİ GERİ ÇEKTİLER"

Gedson Fernandes'in geleceği hakkında konuşan Yücel, "Resmi teklif geldi ama sonra o iş bozuldu. Tekliflerini geri çektiler. Şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu, devam edecek gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

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