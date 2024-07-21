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Kartal cok farklı

Beşiktaş, Slovenya kampındaki hazırlık karşılaşmasında Avusturya temsilcisi Grazer AK’yı; Mustafa Hekimoğlu (2), Rashica (2) ve Rafa Silva’nın golleriyle yenerek gövde gösterisi yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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Kartal cok farklı

Beşıktaş, Slovenya kampı kapsamındaki son hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Grazer AK'yı 5-1 mağlup ederek gövde gösterisi yaptı. Hava muhalefeti nedeniyle Sportplatz Lannach'a alınan maçın henüz 3. dakikasında Michael Lang'ın golüne engel olamayan Kartal, genç yeteneği Mustafa Hekimoğlu'nin golleriyle 2-1 öne geçti. Rafa Silva ve Milot Rashica ilk yarının skorunu ilan etti: 4-1. Rashica 50. dakikada karşılaşmanın skorunu da belirledi: 5-1. İlk 11'de başlayan 17 yaşındaki genç forvet Mustafa, ilk 20 dakikada 2 gol 1 asist kaydederek maça damgasını vurdu. Siyah beyazlılarınyeni transferi Ciro İmmobile, 63. dakikada Mustafa'nın yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaş, bir sonraki hazırlık maçında 27 Temmuz Cumartesi günü Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

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