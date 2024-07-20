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Grazer - Beşiktaş maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Giovanni Van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, Slovenya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş, Grazer ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Grazer - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 09:13
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Grazer - Beşiktaş maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Grazer - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yaklaşıyor. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, Grazer ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Grazer - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GRAZER - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Grazer - Beşiktaş maçı 20 Temmuz Cumartesi saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarında naklen canlı yayınlanacak.

GRAZER - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

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