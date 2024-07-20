Haberler Beşiktaş Grazer Beşiktaş maçı CANLI İZLE (Grazer AK-Beşiktaş canlı anlatım)

Grazer Beşiktaş maçı CANLI İZLE (Grazer AK-Beşiktaş canlı anlatım)

Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Grazer AK ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden CANLI izleyebilirsiniz... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 18:58
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Grazer Beşiktaş maçı CANLI İZLE (Grazer AK-Beşiktaş canlı anlatım)

2024-2025 sezonu için hazırlıklarına tam gaz devam eden Beşiktaş, özel maçta Grazer AK ile hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

GRAZER BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Grazer AK: Meierhofer, Gantschnig, Jovicic, Kreuzriegler, Lang, Schriebl, Perchtold, Rosenberger, Frieser, Lichtenberger, Maderner.

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Mustafa.

GRAZER - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Grazer - Beşiktaş maçı 20 Temmuz Cumartesi saat 19.00'da başladı. Karşılaşma TV 8.5'tan canlı yayınlanıyor.

Taraftardan Boey'e 'Geri dön' çağrısı! Verdiği yanıt olay oldu
Galatasaray bombayı patlatıyor! Yılın transferi olacak
DİĞER
Ata demirer ‘Sevda’landı! O güzelle Bodrum’a demir attı!
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde Türk ordusundan gövde gösterisi
Lerma'dan F.Bahçe sorusuna yanıt! Copa America'da şov yapmıştı
G.Saray Wendel ile el sıkıştı! İşte sözleşme detayları
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Taraftardan Boey'e 'Geri dön' çağrısı! Verdiği yanıt olay oldu Taraftardan Boey'e 'Geri dön' çağrısı! Verdiği yanıt olay oldu 18:47
Lerma'dan F.Bahçe sorusuna yanıt! Copa America'da şov yapmıştı Lerma'dan F.Bahçe sorusuna yanıt! Copa America'da şov yapmıştı 18:19
En-Nesyri'de F.Bahçelileri kızdıran gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ama... En-Nesyri'de F.Bahçelileri kızdıran gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ama... 18:11
Grazer - Beşiktaş | CANLI İZLE Grazer - Beşiktaş | CANLI İZLE 17:40
G.Saray Wendel ile el sıkıştı! İşte sözleşme detayları G.Saray Wendel ile el sıkıştı! İşte sözleşme detayları 16:45
Newcastle United genç oyuncuyla sözleşme imzaladı! Newcastle United genç oyuncuyla sözleşme imzaladı! 16:12
Daha Eski
Toprak Razgatlıoğlu'dan üst üste 8. zafer! Toprak Razgatlıoğlu'dan üst üste 8. zafer! 16:03
Beşiktaş'tan Correa bombası! Beşiktaş'tan Correa bombası! 15:58
Arda Güler R. Madrid'i şaşırtıyor! Forma satışı... Arda Güler R. Madrid'i şaşırtıyor! Forma satışı... 15:17
PARİS 2024 OLİMPİYATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? PARİS 2024 OLİMPİYATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 14:54
F.Bahçe'den Embolo bombası! F.Bahçe'den Embolo bombası! 14:25
Göztepe - Luton Town maçı ne zaman? Göztepe - Luton Town maçı ne zaman? 14:18