Grazer Beşiktaş maçı CANLI İZLE (Grazer AK-Beşiktaş canlı anlatım)

2024-2025 sezonu için hazırlıklarına tam gaz devam eden Beşiktaş, özel maçta Grazer AK ile hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

GRAZER BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Grazer AK: Meierhofer, Gantschnig, Jovicic, Kreuzriegler, Lang, Schriebl, Perchtold, Rosenberger, Frieser, Lichtenberger, Maderner.

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Mustafa.

GRAZER - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Grazer - Beşiktaş maçı 20 Temmuz Cumartesi saat 19.00'da başladı. Karşılaşma TV 8.5'tan canlı yayınlanıyor.