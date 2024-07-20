Gözler Semih'te

İspanyol basınında çıkan haberleri göre R. Madrid Semih Kılıçsoy'u takibe aldı. Haberde Real Madrid baş scoutlarından Lübnan asıllı Brezilyalı yetenek kaşifi Juni Calafat genç futbolcular üzerinde çalışıyor. Semih Kılıçsoy, Real Madrid için bir öncelik olarak görülmüyor fakat proje için en cazip oyuncular listesinde yer alıyor. Semih, önemli bir forvet olmak için çok iyi niteliklere sahip. SÖZ konusu haberde şu ifadelere yer verildi: Genç isim keşfetmede büyük yetenekleri olan Juni Calafat ve ekibi, kariyerlerinin bir noktasında futbol tarihinin en büyük kulübünün formasını giyebilecek birçok genç futbolcu üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Bunlardan biri Türkiye'den, Beşiktaş'lı genç yetenek Semih Kılıçsoy, 18 yaşında ve Türkiye'nin en prestijli kulüplerinden biri olan Beşiktaş'ta oynuyor.

PREMİER LİG EKİPLERİ DE İZLİYOR

Oyuncu ile sözleşme imzalamak isteyen Atl. Madrid'in yanı sıra birkaç Premier Lig kulübü var ancak henüz hiçbiriyle prensip anlaşmasına varılmadı. Kulübüyle 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi var ve Transfermarket ona 12 milyon euro değer biçiyor.