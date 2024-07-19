Kartal'ın transfer rotası

Beşıktaş kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Rafa Silva ve İmmobile gibi yıldızlarla camiayı heyecanlandıran siyah beyazlılar, eksik mevkiilere takviyelere devam edecek. Özellikle forvet hattı ve kanatlara çalışmalar olacak. Sebastian Haller listede ilk sırada gelirken Milan'da kadroda düşünülmeyen Divock Origi'nin de Beşiktaş'a önerildiği bildirildi. Ancak şu anda Origi için resmi bir temas olmadığı kaydedildi. Kanatlar için David Neres ile beraber Angel Correa ve Armand Lauriente de adaylar arasında. Savunmada ise Gabriel Paulista'nın yanına güçlü bir isim aranıyor. Stuttgart'tan Zagadou ve Çaykur Rize'den Emirhan Topçu isimleri sol stoperde öne çıkıyor. Van Bronckhorst ile görüşmeler sürekli yapılıyor. Hollandalı hocanın transfer raporlarına göre çalışmalar şekil alıyor.