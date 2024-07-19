Gelenlerden memnunum

Beşıktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, Slovenya kampında açıklamalar yaptı. Takımının gelişim aşamasında olduğunu aktaran Hollandalı hoca, "Sistemimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Aramıza yeni katılan isimler oldu. Bu, elimizdeki oyunculara bağlı olacaktır. Shakhtar'a karşı iki 6, bir 10 numara oynattık. Immobile hafta sonu ilk sürelerini alacaktır, Semih'i de bu maçta 30 dakika oynattık. Herkese şans vermeye çalışıyoruz" dedi.

ÜST SEVİYE OYUNCULAR

Gelen transferlerden memnun olduğunu dile getiren Giovanni van Bronckhorst, "Gelen herkesten memnunum. Üst seviye oyuncular kattık kadromuza. Geçen sezon çok gol yiyen ve az gol atan bir takımımız vardı. Bu sene bunun tam tersini yapmaya çalışacağız. İyi bir kamp geçiriyoruz. Önümüzdeki haftalarda sezona hazır olmaya çalışacağız. Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİ BİR MEYDAN OKUMA

Hem hoca hem de oyuncu olarak birçok kültürde oynadım. Burası benim için yeni bir meydan okuma. Takımı elimden geldiğince hazırlamaya çalışıyorum. Hakemin bir penaltıyı vermesi ya da vermemesi benim elimde olan şeyler değil. Benim elimde olan şeyler, iyi ve doğru oyun. Bu durumlar bizi olumlu-olumsuz etkileyebilir ancak odaklanacağım şey takımın oyunu olacak.

ORKUN İYİ BEŞİKTAŞLI

Süper Kupa maçına çıkacağımız için çok heyecanlıyım. Kazanacağımız bir kupa var. Çok fazla oyuncu bu tarz maça çıkamaz. Genç oyunculara daha fazla şans vermek istiyorum. Feyenoord'da Orkun'a şans vermiştik. Onun iyi bir Beşiktaş taraftarı olduğunu biliyorum. Mustafa ve Semih gibi önemli yeteneklerimiz var, Mustafa gerçekten çok güçlü. Tıpkı Semih gibi o da daha fazla şans bulmaya başlayacaktır.

ŞİMDİ TEKRAR BAŞLIYORUZ

Bırkaç hafta önce geldim, Ocak'ta gelme ihtimalim vardı ama olmadı. Geçen sene 6 hoca değişmiş ve şampiyonun 46 puan gerisinde kalınmış. Şimdi tekrar başlıyoruz. Öz güvenimizi kazanmamız çok önemli. Bunun için çalışıyoruz. Birkaç ayda bir hoca değiştirmek ideal bir şey değildir, bu durum tabii ki takımı mental olarak olumsuz etkilemiş.