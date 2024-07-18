Haberler Beşiktaş Grazer - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Grazer - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Yeni sezona Giovanni van Bronckhorst yönetiminde hazırlanan Beşiktaş, Grazer ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Grazer - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 14:36
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Grazer - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Grazer - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yaklaşıyor. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, Grazer ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Grazer - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GRAZER - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Grazer - Beşiktaş maçı 20 Temmuz Cumartesi saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarında naklen canlı yayınlanacak.

GRAZER - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Jonathan David'den F.Bahçe'ye büyük müjde!
F.Bahçe En-Nesyri'yi ucuza getiriyor! İşte o rakam
DİĞER
70 kiloyu tek nefeste eritti! X-Factor Ferah Zeydan bambaşka biri oldu! 156’dan 86’ya inanılmaz değişim ağızları açık bıraktı...
Hem bitik hem 'TİP'ik provokatör! Meclis'teki köpekperest Sera Kadıgil'i yakından tanıyalım... Çocuk, İslam, ezan ve şehit düşmanı
F.Bahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi! Arsenal...
Immobile ne zaman oynayacak? Van Bronckhorst açıkladı
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor! Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor! 15:14
F.Bahçe'den yeni transferler için imza töreni F.Bahçe'den yeni transferler için imza töreni 14:59
Immobile ne zaman oynayacak? Van Bronckhorst açıkladı Immobile ne zaman oynayacak? Van Bronckhorst açıkladı 14:50
Grazer - Beşiktaş maçı ne zaman? Grazer - Beşiktaş maçı ne zaman? 14:36
F.Bahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi! Arsenal... F.Bahçe'de bomba Oğuz Aydın gelişmesi! Arsenal... 14:34
F.Bahçe En-Nesyri'yi ucuza getiriyor! İşte o rakam F.Bahçe En-Nesyri'yi ucuza getiriyor! İşte o rakam 14:24
Daha Eski
Danimarka - Fransa maçı ne zaman? Danimarka - Fransa maçı ne zaman? 14:05
Doğan'dan Meunier ve Onuachu açıklaması Doğan'dan Meunier ve Onuachu açıklaması 14:03
Türkiye - İspanya maçı ne zaman? Türkiye - İspanya maçı ne zaman? 13:55
Fırtına'dan savunmaya 2 hamle birden! Fırtına'dan savunmaya 2 hamle birden! 01:01
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 18 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 18 Temmuz bugün kimin maçı var? 07:58
G.Saray çok istedi F.Bahçe kaptı! Transferde ters köşe G.Saray çok istedi F.Bahçe kaptı! Transferde ters köşe 09:05