Grazer - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Grazer - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yaklaşıyor. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, Grazer ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Grazer - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GRAZER - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Grazer - Beşiktaş maçı 20 Temmuz Cumartesi saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarında naklen canlı yayınlanacak.

GRAZER - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE