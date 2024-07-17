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Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı CANLI

Beşiktaş, hazırlık maçında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 19:24 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 19:25
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Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı CANLI

Beşiktaş yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Kara Kartal hazırlık kampında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geliyor.

Siyah-beyazlılar bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

Ersin, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Musrati, Demir Ege, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Aboubakar

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı TSİ 19.30'da başladı. Mücade EXXEN'de canlı yayınlanıyor.

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