Genç Kartallar'dan Kara Kartal'a

Juventus, Geoa, Torino, B. Dortmund, Sevilla'dan sonra Lazio'ya transfer olan İmmobile, en yüksek değeri Lazio'da gördü. En büyük başarılara yine Roma'nın mavi beyazlı kulübünde iken imza attı. Şimdi ise siyah beyazlı takıma adım attı. Lazio'nun ambleminde Kartal bulunuyor ve lakabı; "Genç Kartallar"dır. Beşiktaş'ın da sembolü Kartal ve lakabı; "Kara Kartal" bakalım Ciro bu Kartal yuvasında başarılarına ve unvanlarına bir yenisini ekleyebilecek mi?

SEMPATİK VE HIRSLI

İtalyan golcünün imzayı atar atmaz Slovenya Kampına katılması ve düzenlenen basın toplantısındaki konuşma ve tavırları oldukça sempatikti. Taraftar ve basın ile olan diyaloğu büyük ilgi topladı. Kamptaki enerji ve sinerjiyi artırdı. Lazio'daki sevgiyi ve huzuru Beşiktaş'ta da gördüğünü söyleyen İmmobile sezona iyi hazırlanıp İtalya'daki başarıyı burada da tekrarlamak istediğini ifade etti.