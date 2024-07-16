Çok yıprandım

Yeni sezon öncesinde hazırlıkların oldukça iyi geçtiğini belirten takımın tecrübeli isimlerinden Salih Uçan, "Aramıza katılacak arkadaşlarımız var, aramızda ayrılanlar olacaktır. Bütün transferler geldikten sonra uyum içinde çalışacağız. Süper Kupa'yı kazanarak lige başlamak istiyoruz" dedi. Sözleşme yenileme sürecinin uzadığını belirten Salih Uçan, siyah-beyazlı takımda kalacağından emin olduğunu belirtti. Başka teklifler geldiğini ancak Beşiktaş'tan başka kulüple görüşmediğinin altını çizen Salih Uçan, O dönemi biraz yıpranarak geçirdim açıkçası. Çünkü belirsizlik oluşuyor, ortada belli bir durum yok. Sürekli bir şeyler yazılıp, çizildi. Ben bir laf söyledim ve arkasında durdum. O gün olmasa yarın, yarın olmasa bir gün sonra bu işin olacağını, Beşiktaş ile anlaşacağımı, o mutlu güne gelip, imzaların atılacağını her zaman biliyordum. Hiçbir zaman ayrılmak gibi bir düşüncem olmadı" dedi.