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Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Shakttar Donetsk ile hazırlık maçında kozlarnı paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 14:43
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Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, Slovenya kampındaki Shakhtar Donetsk ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı 17 Temmuz Çarşamba günü saat 18:30'da Exxen'de canlı yayınlanacak.

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