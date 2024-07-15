TRANSFER HABERİ - Muleka'ya talip çıktı! İşte Beşiktaş'ın kararı
Transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş Immobile hamlesiyle büyük ses getirdi. Birçok önemli isimle görüşmelerini sürdüren siyah beyazlılarda sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Beşiktaş'ın Kongolu forveti Jackson Muleka Suudi ekiplerinin radarında. İşte Kartal'ın transfer kararı. | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 47 maçta sahaya çıkan Muleka 9 gol, 2 asiste imza attı.
Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon Euro kazanan yıldız oyuncunun kontratı 2027'de sona erecek.
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