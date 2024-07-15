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TRANSFER HABERİ - Muleka'ya talip çıktı! İşte Beşiktaş'ın kararı

Transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş Immobile hamlesiyle büyük ses getirdi. Birçok önemli isimle görüşmelerini sürdüren siyah beyazlılarda sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Beşiktaş'ın Kongolu forveti Jackson Muleka Suudi ekiplerinin radarında. İşte Kartal'ın transfer kararı. | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 15:13
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TRANSFER HABERİ - Muleka'ya talip çıktı! İşte Beşiktaş'ın kararı

Kongolu forveti Jackson Muleka Suudi ekiplerinin radarında.

TRANSFER HABERİ - Muleka'ya talip çıktı! İşte Beşiktaş'ın kararı

Yıldız isim için daha önce de Beşiktaş'la temasa geçen Körfez temsilcisinin 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takp ettiği ve kısa süre içerisinde Kartal'a teklif yapacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Muleka'ya talip çıktı! İşte Beşiktaş'ın kararı

Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş'ın Muleka için 7-8 milyon Euro'luk bir bonservis belirlediği ve bu rakamın altındaki teklifileri değerlendirmeye almayacağı da gelen haberler arasında.

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