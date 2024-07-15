TRANSFER HABERİ - Muleka'ya talip çıktı! İşte Beşiktaş'ın kararı

Yıldız isim için daha önce de Beşiktaş'la temasa geçen Körfez temsilcisinin 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takp ettiği ve kısa süre içerisinde Kartal'a teklif yapacağı öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş'ın Muleka için 7-8 milyon Euro'luk bir bonservis belirlediği ve bu rakamın altındaki teklifileri değerlendirmeye almayacağı da gelen haberler arasında.