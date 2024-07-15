Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca!

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca!

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Transfer döneminin hareketli takımı olan siyah beyazlılar Immobile sonrası bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Orta sahasını güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar Real Madrid'in yıldızına kancayı taktı. İspanyol oyuncu eflatun beyazlılardan ayrılmak istediğini takıma iletti. Beşiktaşlı kurmaylar oyuncunun menajeriyle temasa geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...| BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 16:18
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca!

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Beşiktaş transferde bombaları peş peşe patlatıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca!

Gabriel Paulista ve Rafa Silva transferleriyle önemli bir hamle yapan Beşiktaş, Immobile takviyesiyle büyük ses getirdi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca!

Forvet hattını İtalyan golcüyle güçlendiren Kara Kartal, tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca!

Orta saha hattını güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar sürpriz bir isme kancayı taktı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca!

Kartal'ın geçtiğimiz günlerde Real Madrid'den ayırlmak istediğini açıklayan İspanyol orta saha Dani Ceballos'u gündemine aldığı ve önümüzdeki günlerde oyuncunun menajeriyle temas kuracağı belirlendi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca!

BRONCKHORST'TAN ONAY GELDİ
Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş'ın Hollandalı Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un da 27 yaşındaki orta sahanın transferine onay verdiği ve takıma katılması halinde büyük fayda sağlayacağını dile getirdiği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca!

Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 27 maçta sahaya çıkan yıldız orta saha 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca!

Real ile 2027'ye kadar kontratı bulunan Ceballos'a güncel verilere göre 6 milyon Euro değer biçiliyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca!

Yıldız futbolcu kariyerinde daha önce Real Betis ve Arsenal formaları da giydi.

G.Saray'dan Beşiktaş'a yılın transfer çalımı!
G.Saray'a kötü haber! Barcelona...
DİĞER
Galatasaray Fortuna Düsseldorf maçı CANLI İZLE KESİNTİSİZ HD | Galatasaray Fortuna Düsseldorf hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda Kur'an-ı Kerim tilaveti: 15 Temmuz'a tiyatro diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz
EURO 2024'te en iyiler açıklandı! 3 Türk futbolcu...
F.Bahçe'de ayrılık! Oğuz Aydın sonrası...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Muleka'ya talip çıktı! İşte Beşiktaş'ın kararı
Salih Uçan'dan transfer ve Immobile sözleri!
Spor dünyasından "15 Temmuz" paylaşımları
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? | Sayısal Loto sonuçları 15 Temmuz Pazartesi 2024 - Çılgın Sayısal Loto sorgula
İstanbul baraj doluluk oranı
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca! Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca! 16:18
G.Saray'a kötü haber! Barcelona... G.Saray'a kötü haber! Barcelona... 16:00
Juventus'dan Kenan Yıldız paylaşımı! Juventus'dan Kenan Yıldız paylaşımı! 15:51
THY EuroLeague'de fikstür açıklandı! THY EuroLeague'de fikstür açıklandı! 15:15
Sivasspor'da İbrahim Akdağ ile yollar ayrıldı! Sivasspor'da İbrahim Akdağ ile yollar ayrıldı! 11:52
F.Bahçe'de ayrılık! Oğuz Aydın sonrası... F.Bahçe'de ayrılık! Oğuz Aydın sonrası... 12:24
Daha Eski
Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman? Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman? 12:42
UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev! UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev! 12:50
Salih Uçan'dan transfer ve Immobile sözleri! Salih Uçan'dan transfer ve Immobile sözleri! 13:12
F.Bahçe'ye transfer müjdesi! İmzalar an meselesi F.Bahçe'ye transfer müjdesi! İmzalar an meselesi 13:42
Beşiktaş Berk Uğurlu ile sözleşme yeniledi! Beşiktaş Berk Uğurlu ile sözleşme yeniledi! 15:00
Muleka'ya talip çıktı! İşte Beşiktaş'ın kararı Muleka'ya talip çıktı! İşte Beşiktaş'ın kararı 15:12