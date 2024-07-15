TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca!
Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Transfer döneminin hareketli takımı olan siyah beyazlılar Immobile sonrası bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Orta sahasını güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar Real Madrid'in yıldızına kancayı taktı. İspanyol oyuncu eflatun beyazlılardan ayrılmak istediğini takıma iletti. Beşiktaşlı kurmaylar oyuncunun menajeriyle temasa geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...| BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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Orta saha hattını güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar sürpriz bir isme kancayı taktı.
Kartal'ın geçtiğimiz günlerde Real Madrid'den ayırlmak istediğini açıklayan İspanyol orta saha Dani Ceballos'u gündemine aldığı ve önümüzdeki günlerde oyuncunun menajeriyle temas kuracağı belirlendi.
BRONCKHORST'TAN ONAY GELDİ
Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş'ın Hollandalı Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un da 27 yaşındaki orta sahanın transferine onay verdiği ve takıma katılması halinde büyük fayda sağlayacağını dile getirdiği ifade ediliyor.
Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 27 maçta sahaya çıkan yıldız orta saha 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Real ile 2027'ye kadar kontratı bulunan Ceballos'a güncel verilere göre 6 milyon Euro değer biçiliyor.
Yıldız futbolcu kariyerinde daha önce Real Betis ve Arsenal formaları da giydi.
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