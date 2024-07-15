TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Real Madrid'in yıldızına kanca!

BRONCKHORST'TAN ONAY GELDİ

Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş'ın Hollandalı Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un da 27 yaşındaki orta sahanın transferine onay verdiği ve takıma katılması halinde büyük fayda sağlayacağını dile getirdiği ifade ediliyor.