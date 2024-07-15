Şov sürecek

Transfer sezonuna yıldız ve önemli isimleri renklerine bağlayarak giriş yapan Beşiktaş, kadrosundaki gidecek isimleri belirlemek ve yeni gelecek transferlere yer açmak için bir ara verecek. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Ciro Immobile için düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Her ne kadar transfere "es" vermiş olsak da bizim alamayacağımız oyuncu yoktur. Yeter ki Beşiktaş istesin. Ben ve arkadaşlarım o ismi kulübe kazandırmak için var gücümüzle çalışırız" dedi. Lazio'da 8 güzel yıl geçirdiğini söyleyen Ciro İmmobile ise "Yeni bir maceraya başlıyorum. Orada taraftarlarla birlikte bir uyum vardı. Mutluydum. Aynı mutlu günleri Beşiktaş'ın muhteşem taraftarı ile de yaşamak istiyorum. Onlar için elimden geleni yapacağım. Maç sonunda formamın terli olduğunu onlara göstereceğim. Herkes büyük coşkuya hazır olsun" dedi.