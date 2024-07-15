En az 25 gol atar

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, "Biz geldikten sonraki transferlere bakarsak, gerçekten Beşiktaş'a yakışır, faydalı transferler yaptığımızı düşünüyoruz. Ciro, penaltılarla birlikte bence 25 golün altına falan düşmez" dedi. Uçar 7 oyuncu ile de yollarını ayıracaklarını ifade etti.

ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Ezeli rakiplerdeki oyuncular hakkında konuşan İtalyan yıldız, "İcardi, Mertens, Dzeko önemli oyuncular. Bu şekilde rekabet olacaktır. Bizim takımımızda da çok önemli oyuncular var. Ben de elimden geldiğince katkı sağlamaya çalışacağım" diye konuştu.