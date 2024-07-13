TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Ciro Immobile'nin maliyetini açıkladı!

Beşiktaş, Serie A ekibi Lazio'dan transfer ettiği İtalyan futbolcu Ciro Immobile ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Immobile her sezon için 6 milyon Euro garanti ücret alacak.

Beşiktaş, İtalyan futbolcu Ciro Immobile'nin transferi hususunda oyuncunun kendisi ve kulübü Lazio ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlıların konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Ciro Immobile transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6 milyon Euro garanti ücret ödenecektir."

IMMOBILE FORMAYI GİYDİ