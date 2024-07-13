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Beşiktaş yeni sezon çalışmalarını sürdürdü!

Yeni sezon çalışmalarını Slovenya'da sürdüren Beşiktaş, hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 15:08
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Beşiktaş yeni sezon çalışmalarını sürdürdü!

Beşiktaş, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, duran top çalışmasıyla sona erdi.

Asbaşkan Mete Vardar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, antrenmanını takip etti. Basına kapalı yapılan idman yaklaşık 45 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün TSİ 18.30'da Lendava Stadyumu'nda hazırlık maçında Dinamo Zagreb ile karşılaşacak.

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