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Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı canlı izle | Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rafa Silva, Paulista, Ciro İmmobile gibi yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş, Slovenya kapında hazırlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş, Dinamo Zagreb ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 09:51
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Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı canlı izle | Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ban Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, Slovenya kampındaki Dinamo Zagreb ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - DİNAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı 13 Temmuz Cumartesi günü saat 18:30'da oynanacak. Müsabakanın Beşiktaş Youtube kanalında yayınlanması bekleniyor.

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