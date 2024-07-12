TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Kwadwo Duah'ın peşine düştü!
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta golcü arayışları sürüyor. Hücum hattını Rafa Silva ile güçlendiren Siyah beyazlılar, sürpriz bir isme kancayı taktı. Alman basını Kartal'ın peşindeki forveti duyurdu. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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Geçtiğimiz sezon Ludogorets formasıyla 37 maça çıkan Duah, 16 gol kaydetti.
Piyasa değeri 3 milyon Euro olan İsviçreli golcünün sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
EURO 2024'te İsviçre formasıyla boy gösteren forvet oyuncusu turnuvayı 1 golle tamamladı.
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