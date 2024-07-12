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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Kwadwo Duah'ın peşine düştü!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta golcü arayışları sürüyor. Hücum hattını Rafa Silva ile güçlendiren Siyah beyazlılar, sürpriz bir isme kancayı taktı. Alman basını Kartal'ın peşindeki forveti duyurdu. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 09:36
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Kwadwo Duah'ın peşine düştü!

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme Kwadwo Duah geldi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Kwadwo Duah'ın peşine düştü!

Alman basınından Kicker, Beşiktaş ve AEK'nın 27 yaşındaki İsviçreli golcüyle ilgilendiğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Kwadwo Duah'ın peşine düştü!

Ludorogets'te oynayan yıldızda pazarlıkların 5 milyon euro'dan başladığı bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Kwadwo Duah'ın peşine düştü!

Geçtiğimiz sezon Ludogorets formasıyla 37 maça çıkan Duah, 16 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Kwadwo Duah'ın peşine düştü!

Piyasa değeri 3 milyon Euro olan İsviçreli golcünün sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Kwadwo Duah'ın peşine düştü!

EURO 2024'te İsviçre formasıyla boy gösteren forvet oyuncusu turnuvayı 1 golle tamamladı.

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