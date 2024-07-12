Beşiktaş'tan Arkadiusz Milik hamlesi! İtalyanlar transferi duyurdu
Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ciro Immobile ile anlaştığı söylenen Beşiktaş'ın Juventus'un golcü oyuncusuyla ilgilendiği aktarıldı. İtalyan basını yıldız oyuncunun transferini duyurdu. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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Tuttosport'un haberine göre, Siyah beyazlılar, Immobile'nin yanı sıra Arkadiusz Milik'i de transfer etmek istiyor.
Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 36 maça çıkan Polonyalı yıldız 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.
30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Arkadiusz Milik'in güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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