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Beşiktaş'tan Arkadiusz Milik hamlesi! İtalyanlar transferi duyurdu

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ciro Immobile ile anlaştığı söylenen Beşiktaş'ın Juventus'un golcü oyuncusuyla ilgilendiği aktarıldı. İtalyan basını yıldız oyuncunun transferini duyurdu. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 12:22
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Beşiktaş'tan Arkadiusz Milik hamlesi! İtalyanlar transferi duyurdu

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Beşiktaş'ta tüm gözler forvet transferine çevrildi.

Beşiktaş'tan Arkadiusz Milik hamlesi! İtalyanlar transferi duyurdu

İtalyan basını Paulista ve Rafa Silva transferiyle yeni sezona hızlı bir giriş yapan siyah beyazlı kulüpteki flaş gelişmeyi duyurdu.

Beşiktaş'tan Arkadiusz Milik hamlesi! İtalyanlar transferi duyurdu

Ciro Immobile ile anlaştığı iddia edilen Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

Beşiktaş'tan Arkadiusz Milik hamlesi! İtalyanlar transferi duyurdu

Tuttosport'un haberine göre, Siyah beyazlılar, Immobile'nin yanı sıra Arkadiusz Milik'i de transfer etmek istiyor.

Beşiktaş'tan Arkadiusz Milik hamlesi! İtalyanlar transferi duyurdu

Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 36 maça çıkan Polonyalı yıldız 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'tan Arkadiusz Milik hamlesi! İtalyanlar transferi duyurdu

30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

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