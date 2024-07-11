Haberler Beşiktaş Vardar’dan çarpıcı açıklamalar

Vardar’dan çarpıcı açıklamalar

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Slovenya kampına giderken Avusturya’da basın mensuplarına konuştu. Vardar, Süper Kupa Finali, yeni sezon çalışmaları ve transferler hakkında açıklamalarda bulundu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Vardar’dan çarpıcı açıklamalar

Kamp kadrosunda olmayan isimler ile ilgili konuşan Mete Vardar, "İnşallah güzel bir kamp geçiririz. Kadroda olmayan isimler teknik konular. Samet Hocamız ve Van Bronckhorst gerekli açıklamaları yapacaklardır. Muçi, Semih ve Mert katılınca 32 kişi olacağız. Bu sene daha hazır bir Beşiktaş olacak. İlk 10 günlük dönem oldukça iyi geçti. 1 Temmuz'da sezonu açtık, bugün Avusturya'da 10 günlük kampa gireceğiz. Ayın üçünde Süper Kupa finali var. Sonra da lig başlayacak. Çok hazır bir Beşiktaş olacağını düşünüyorum. Çok iyi bir hazırlık kampının geçmesi lige de yansıyacak" dedi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

"KAMPA yeni transfer katılacak mı?" sorusuna cevap veren Vardar, "Hayırlısı inşallah. Bununla ilgili çalışmalarımız yapılıyor. Biz buradayız, buradaki kampın iyi geçmesi için takımın asbaşkanı olarak katkı sağlamak için buradayım. Transferlerle ilgili başkanımız ve ikinci başkanımız gerekli çalışmaları yapıyor. Ben de sizlerle gibi onlardan haber bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Süper Kupa Olimpiyat Stadı'nda

Süper Kupa'nın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı yönünde bir gelişme olup olmadığı sorusu üzerine Mete Vardar, "Federasyonla konuştuğumuz zaman yetkililerin bu konuda sıcak baktığını dün itibariyle bize ifade ettiler. Yüzde 80 maç 3 Ağustos'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak" dedi.

F.Bahçe'de Ferdi için kritik karar!
Galatasaray'ın gözü Chelsea'nin yıldızlarında!
DİĞER
Son dakika haberleri: Barış Alper Yılmaz için çılgına döndüler! Yılın transferi gerçekleşmek üzere: Galatasaray’ın kasası dolacak
Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği! Liderlerle sıcak temas
F.Bahçe'ye transferde dişli rakip!
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Eski G.Saraylı geliyor
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ın B planı belli oldu! Immobile olmazsa...
Beşiktaş'a Di Maria şoku!
A101 ALDIN ALDIN 11 TEMMUZ | A101 indirimli ürünler kataloğu
Namaz vakitleri İstanbul (11 Temmuz Perşembe)
Resmi Gazete kararları 11 Temmuz 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Teixeira müjdesi! Ailesi de F.Bahçe'yi istiyor Teixeira müjdesi! Ailesi de F.Bahçe'yi istiyor 00:37
F.Bahçe'den tatsız prova! F.Bahçe'den tatsız prova! 00:36
Fırtına galibiyetle başladı! Fırtına galibiyetle başladı! 00:36
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Eski G.Saraylı geliyor F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Eski G.Saraylı geliyor 00:36
Lazio'dan flaş Immobile açıklaması! Lazio'dan flaş Immobile açıklaması! 00:36
Beşiktaş'tan Tyler Boyd açıklaması! Beşiktaş'tan Tyler Boyd açıklaması! 00:36
Daha Eski
G.Saraylı yıldız veda ediyor! Yeni takımını Lincoln bulacak G.Saraylı yıldız veda ediyor! Yeni takımını Lincoln bulacak 00:36
Saint-Maximin'de mutlu son! İşte sözleşme detayları Saint-Maximin'de mutlu son! İşte sözleşme detayları 00:36
Tarihi operasyon! F.Bahçeli 5 yıldıza kanca Tarihi operasyon! F.Bahçeli 5 yıldıza kanca 00:36
Beşiktaş'ta Di Maria şoku! Yeni takımına imza attı Beşiktaş'ta Di Maria şoku! Yeni takımına imza attı 00:36
Okan Buruk'tan transfer açıklaması Okan Buruk'tan transfer açıklaması 00:36
Barış Alper'de sıcak gelişme! Rekor bonservisle... Barış Alper'de sıcak gelişme! Rekor bonservisle... 00:36