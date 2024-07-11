Vardar’dan çarpıcı açıklamalar

Kamp kadrosunda olmayan isimler ile ilgili konuşan Mete Vardar, "İnşallah güzel bir kamp geçiririz. Kadroda olmayan isimler teknik konular. Samet Hocamız ve Van Bronckhorst gerekli açıklamaları yapacaklardır. Muçi, Semih ve Mert katılınca 32 kişi olacağız. Bu sene daha hazır bir Beşiktaş olacak. İlk 10 günlük dönem oldukça iyi geçti. 1 Temmuz'da sezonu açtık, bugün Avusturya'da 10 günlük kampa gireceğiz. Ayın üçünde Süper Kupa finali var. Sonra da lig başlayacak. Çok hazır bir Beşiktaş olacağını düşünüyorum. Çok iyi bir hazırlık kampının geçmesi lige de yansıyacak" dedi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

"KAMPA yeni transfer katılacak mı?" sorusuna cevap veren Vardar, "Hayırlısı inşallah. Bununla ilgili çalışmalarımız yapılıyor. Biz buradayız, buradaki kampın iyi geçmesi için takımın asbaşkanı olarak katkı sağlamak için buradayım. Transferlerle ilgili başkanımız ve ikinci başkanımız gerekli çalışmaları yapıyor. Ben de sizlerle gibi onlardan haber bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Süper Kupa Olimpiyat Stadı'nda

Süper Kupa'nın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı yönünde bir gelişme olup olmadığı sorusu üzerine Mete Vardar, "Federasyonla konuştuğumuz zaman yetkililerin bu konuda sıcak baktığını dün itibariyle bize ifade ettiler. Yüzde 80 maç 3 Ağustos'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak" dedi.