Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva: Quaresma etkisi yapmak istiyorum

Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva, yeni sezon hazırlıklarının devam ettiği Slovenya'nın Maribor kentinde açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"QUARESMA İLE KONUŞMADIM AMA HARİKA BİRİ"

İmza atmadan önce Quaresma ile görüşüp görüşmediği sorusuna Rafa, "Ricardo Quaresma ile transferim öncesinde konuşmadım. Ancak onu iyi tanıyorum. Portekizli bir ismin Türkiye'e böyle hatırlanması benim için de gurur verici. Bu durum yabancı oyuncuların Türkiye'de efsane olabileceğini gösteriyor. Ben de Türkiye'de Quaresma gibi bir etki yaratmak ve anılmak istiyorum." cevabını verdi.

"RAKAMLAR DEĞİL KUPALAR"

Rafa Silva, son 2 sezonda yakaladığı istatistikler ile ilgili soruya, "Tek isteğim Beşiktaş'ın başarılı olması ve kupalar kazanması. Beşiktaş'ın kupalar kazanması için her şeyi yapacağımı biliyorum. Hedefim takımla kaynaşmak ve beraber bir şeyler başarmak. İstatistikler zaten sonra gelir." cevabını verdi.

"10 NUMARAYI SEVİYORUM"

Portekizli yıldız, oynamak istediği mevkiyle ilgili olarak gelen bir soruyu, "Kariyerimde üç farklı pozisyonda oynadım ama ortada oynamayı daha çok seviyorum. Burada bir sıkıntı yok, takım nerede isterse oynarım." sözleriyle cevapladı.

"TEK ÖNEMLİ OLAN KONU BEŞİKTAŞ"

Rafa Silva, "İlk kez başka bir ülkeye geldim ama adaptasyonum çok iyi. Herkes bana yardımcı oluyor. Benfica ve Portekiz hep hayatımda olacak. Ancak şu an tek önemli olan konu Beşiktaş." dedi.

"TÜRKİYE LİGİ ZOR VE MÜCADELECİ"

Rafa Silva, "Türkiye Ligi'nin ne kadar zor ve mücadeleci bir lig olduğunu biliyorum. Adaptasyonum gayet iyi gidiyor, gerekeni sahada yapacağım. Çok fazla kaliteli oyuncu var." açıklamasını yaptı.