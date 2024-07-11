20 milyon euro’ya Semih’i satmayız

Sıyah-beyazlılar, Semih Kılıçsoy'un olası satışı konusunda aceleci davranmayacak. Premier Lig temsilcisi Fulham'ın Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a 20 milyon euro resmi teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Beşiktaş'ın kurmayları Fulham'ın 20 milyon euro'nun üzerine çıkmasını bekleyecek. Kartal anlaşma sağlanamazsa başarılı oyuncuyu bir sezon daha takımda tutacak. Manchester City, Arsenal ve Fulham gibi İngiliz ekiplerinin hedefinde olan golcü futbolcu konusunda yönetimin kesinlikle aceleci davranmayacağı belirlendi. Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel "Semih için 18-20 milyon euro'yu gördük. Bence bir sezon daha bizimle kalırsa ve gelecek sezon şampiyon olduğumuzda 30-35 milyon euro'yu rahat görecektir. Satma taraftarı değilim" dedi.