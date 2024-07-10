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Beşiktaş'ın Slovenya yolculuğu başladı

Beşiktaş, Slovenya kampı için İstanbul'dan ayrıldı. Avusturya'nın Graz kentine giden siyah-beyazlılar, kara yoluyla 20 Temmuz'a kadar kamp yapacağı Slovenya'nın Maribor kentine geçecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 14:49
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Beşiktaş'ın Slovenya yolculuğu başladı

Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Avusturya'nın Graz kentine giden siyah-beyazlılar, kara yoluyla 20 Temmuz'a kadar kamp yapacağı Slovenya'nın Maribor kentine geçecek.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Javi Montero, Ante Rebic ve izinli Mert Günok yer almadı. A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosundaki Semih Kılıçsoy, kampa 15 Temmuz'da dahil olacak.

Beşiktaş'ın Slovenya kampının kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Onur Bulut, Arda Berk Özüarap, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Gabriel Paulista, Omar Colley, Emrecan Uzunhan, Arthur Masuaku, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Jean Onana, Salih Uçan, Ernest Muçi, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Al Musrati, Milot Rashica, Ajdin Hasic, Jackson Muleka, Vincent Aboubakar, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç."

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