Haberler Beşiktaş Ümraniye’de sessiz prova

Ümraniye’de sessiz prova

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kartal, hazırlık maçında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ümraniye’de sessiz prova

Giovannı van Bronckhorst yönetminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Tuncay Şanlı'nın teknik direktörlüğünü yaptığı TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Van Bronckhorst, siyah beyazlılar'ın başında çıktığı ilk maçtan beraberlikle ayrıldı. Giovanni van Bronckhorst'un öğrencileri, bir sonraki hazırlık maçını 13 Temmuz'da Dinamo Zagreb ile oynayacak.

TEKNİK EKİP TAM KADRO MAÇI İZLEDİ

Karşılaşmaya siyah-beyazlılar; Ersin, Svensson, Paulista, Emrecan, Onur, Al Musrati, Chamberlain, Gedson Fernandes, Tayfur, Mustafa ve Emrecan 11'iyle başladı. Kartal'da Salih Uçan, Kartal Kayra Yılmaz, Hasic, Milot Rashica, Jean Onana, Necip Uysal, Montero, Arda, Emrecan Terzi ve Emre Bilgin ise oyuna sonradan dahil oldu. Müsabakayı siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Feyyaz Uçar, Çağlayan Tuğal, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ile yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel da izledi.

'Bizim Çocuklar' hakemi geçemedi!
Başkan Erdoğan'dan milli takıma tebrik
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Hollanda’ya karşı neler kaçtı neler! Milli futbolcular maç biter bitmez saha ortasına çöktü: Gözyaşlarını tutamadılar…
Limon nasıl zam şampiyonu oldu? Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan fahiş fiyatla ilgili flaş açıklama: "Bahaneleri kalmayacak"
Transfer bu hafta bitiyor! G.Saray'dan yeni teklif
F.Bahçe'den transfer operasyonu! Listede 3 isim var
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Orta saha bombası! A Milli yıldızdan yeşil yıldız
Beşiktaş'tan stopere Alman panzeri!
HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM AYI MESAJLARI | 2024 resimli, kısa, farklı Hicri yılbaşı mesajları
HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN 2024? | Hicri yılbaşı kaçıncı yılı, önemi nedir DİYANET?
TV 8 CANLI YAYIN
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Temmuz BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Temmuz 07:03
Konyaspor'dan çifte imza Konyaspor'dan çifte imza 01:38
Britanya GP'de Mercedes rüzgarı! İngiliz pilotlar tarihe geçti Britanya GP'de Mercedes rüzgarı! İngiliz pilotlar tarihe geçti 01:38
Radakovic Sivasspor'da! İşte sözleşme detayı Radakovic Sivasspor'da! İşte sözleşme detayı 01:38
Transfer ters köşede! G.Saray'a süper joker... Transfer ters köşede! G.Saray'a süper joker... 01:24
F.Bahçe A. Walker ile yenişemedi F.Bahçe A. Walker ile yenişemedi 01:15
Daha Eski
F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... F.Bahçe En-Nesyri'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi... 01:15
Beşiktaş ve G.Saray aynı yıldızı istiyor! Beşiktaş ve G.Saray aynı yıldızı istiyor! 01:15
Dzeko kafaları karıştırdı! Dzeko kafaları karıştırdı! 01:15
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın yeni gözdesi! İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın yeni gözdesi! 01:15
Zaha'dan G.Saray'a transferi hakkında flaş itiraf! Zaha'dan G.Saray'a transferi hakkında flaş itiraf! 01:15
F.Bahçe'ye El Kaabi müjdesi! F.Bahçe'ye El Kaabi müjdesi! 01:15