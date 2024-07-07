Ümraniye’de sessiz prova

Giovannı van Bronckhorst yönetminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Tuncay Şanlı'nın teknik direktörlüğünü yaptığı TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Van Bronckhorst, siyah beyazlılar'ın başında çıktığı ilk maçtan beraberlikle ayrıldı. Giovanni van Bronckhorst'un öğrencileri, bir sonraki hazırlık maçını 13 Temmuz'da Dinamo Zagreb ile oynayacak.

TEKNİK EKİP TAM KADRO MAÇI İZLEDİ

Karşılaşmaya siyah-beyazlılar; Ersin, Svensson, Paulista, Emrecan, Onur, Al Musrati, Chamberlain, Gedson Fernandes, Tayfur, Mustafa ve Emrecan 11'iyle başladı. Kartal'da Salih Uçan, Kartal Kayra Yılmaz, Hasic, Milot Rashica, Jean Onana, Necip Uysal, Montero, Arda, Emrecan Terzi ve Emre Bilgin ise oyuna sonradan dahil oldu. Müsabakayı siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Feyyaz Uçar, Çağlayan Tuğal, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ile yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel da izledi.