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Serdar Dursun iddiası!
Beşiktaş'ta yerli forvet arayışları sürekken dikkat bir isim daha gündeme geldi. Siyah beyazlıların Serdar Dursun ile ilgilendiğini ileri sürüldü. Hatta Kartal'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Serdar ile görüşmelere başladığı bildirildi. 32 yaşındaki golcü oyuncunun yakın bir zamanda Beşiktaş ile sözleşme imzalayabileceği iddia edildi.
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