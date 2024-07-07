Haberler Beşiktaş Serdar Dursun iddiası!

Serdar Dursun iddiası!

Beşiktaş'ta yerli forvet arayışları sürekken dikkat bir isim daha gündeme geldi. Siyah beyazlıların Serdar Dursun ile ilgilendiğini ileri sürüldü. Hatta Kartal'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Serdar ile görüşmelere başladığı bildirildi. 32 yaşındaki golcü oyuncunun yakın bir zamanda Beşiktaş ile sözleşme imzalayabileceği iddia edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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Serdar Dursun iddiası!
Beşiktaş'ta yerli forvet arayışları sürekken dikkat bir isim daha gündeme geldi. Siyah beyazlıların Serdar Dursun ile ilgilendiğini ileri sürüldü. Hatta Kartal'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Serdar ile görüşmelere başladığı bildirildi. 32 yaşındaki golcü oyuncunun yakın bir zamanda Beşiktaş ile sözleşme imzalayabileceği iddia edildi.
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