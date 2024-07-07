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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan orta saha bombası! A Milli yıldızdan yeşil yıldız

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, orta sahaya bomba bir transfer yapmaya hazırlanıyor. West Bromwich forması giyen Okay Yokuşlu’nun temsilcisiyle görüştü ve oyuncunun şartları soruldu. Yıldız futbolcu da siyah beyazlılara yeşil ışık yaktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan orta saha bombası! A Milli yıldızdan yeşil yıldız

Orta sahaya defansif yönü kuvvetli bir isim arayan Siyah beyazlıların İngiltere Championship takımlarından West Bromwich Albion'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu transfer listesine eklediği belirlendi. Siyah beyazlıların şu anda milli takımla EURO 2024'te mücadele eden oyuncu için turnuva sonrasında İngiliz ekibiyle temasa geçip teklifte bulunacağı ifade edildi. 30 yaşındaki ön liberonun da şartların oluşması halinde Beşiktaş'ta formaya giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

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Öte yandan Okay'ın temsilcisi Batur Altıparmak yaptığı açıklamada, "Okay için başta Beşiktaş olmak üzere Süper Lig'den bazı takımlarla görüşme halindeyiz görüşmelerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı. Okay'ın geleceğiyle ilgili görüşmeler, West Brom'un sezon öncesi hazırlıkları için kampa katılmasının ardından netleşmeye başlayacak. Süper Lig'de Trabzonspor, Kayserispor ve Altay formaları da giyen 30 yaşındaki oyuncunun İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. West Bromwich'te 2 farklı dönemde toplam 105 maça çıkan Okay, 5 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.

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