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Hedef Hermoso
Beşiktaş'ta stoper arayışı da sürüyor. Yönetim, teknik direktör van Bronckhorst'un sol ayaklı stoper talebi sonrası rotayı Atletico Madrid'den Mario Hermoso'ya çevirdi. İspanyol oyuncu ile görüşmeleri hızlandıran siyah beyazlılar Slovenya kampı başlamadan bu transferi sonlandırmak istiyor. 29 Yaşındaki Mario Hermoso Atletico Madrid formasıyla 174 maça çıkarken 10 gol attı. Real Madrid alt yapısından yetişen tecrübeli stoper kariyerinde hiç İspanya dışına çıkmadı.
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