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Mert’ten Rahmi Koç’a teşekkür
Milli futbolcu Mert Günok, Rahmi Koç'un kendisine yazdığı tebrik mesajını cevapladı. Mert Günok, Rahmi Koç'a yönelik yazdığı teşekkür mesajında "Değerli büyüğümüz Sayın Rahmi Koç beyefendinin ince düşüncesi için çok teşekkür ederim. Güzel sözleri ve dilekleri beni çok onore etti. Takım arkadaşlarımla birlikte ülkemizi temsil ettiğimiz her maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Saygılarımı sunarım."
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