Haberler Beşiktaş Hazırlıklar tam gaz devam

Hazırlıklar tam gaz devam

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idmanda, ısınma, kondisyon ve taktik çalıştı. Gruplar halinde yapılan koşu testleriyle devam eden idman, 5’e 2 çalışması ve ayak tenisiyle tamamlandı. Siyah-beyazlılar, sezon hazırlıklarına bugün yapacağı çalışmayla devam edecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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Hazırlıklar tam gaz devam
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idmanda, ısınma, kondisyon ve taktik çalıştı. Gruplar halinde yapılan koşu testleriyle devam eden idman, 5'e 2 çalışması ve ayak tenisiyle tamamlandı. Siyah-beyazlılar, sezon hazırlıklarına bugün yapacağı çalışmayla devam edecek.
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