DİĞER
Hazırlıklar tam gaz devam
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idmanda, ısınma, kondisyon ve taktik çalıştı. Gruplar halinde yapılan koşu testleriyle devam eden idman, 5’e 2 çalışması ve ayak tenisiyle tamamlandı. Siyah-beyazlılar, sezon hazırlıklarına bugün yapacağı çalışmayla devam edecek.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.