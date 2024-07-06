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Come To Besiktaş Di Maria

Siyah beyazlı taraftarlar Arjantinli yıldız için Copa America’da pankart açtı. Beşiktaşlı taraftarların transfer gerçekleşsin diye sarf ettiği sihirli cümle “cometoBeşiktaş” Arjantin-Ekvador maçında Di Maria için de asıldı. Kara Kartal sabırla, ısrarla ünlü yıldızı İstanbul’a bekliyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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Come To Besiktaş Di Maria

Yeni sezonda iddialı olabilmek için iyi bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş yönetimi Di Maria ısrarını sürdürüyor. Salih Uçan'ın sözleşmesini uzatan, Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı da kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Di Maria için tüm şartları zorluyor. Bu transfer için 2. Başkan Hüseyin Yücel daha önce "Copa America'dan sonra Di Maria'yı almaya gideceğiz inşallah. Teklifimizi yaptık. Cevabını bekliyoruz" demişti. Arjantinli yıldız ile her konuda anlaşan siyah beyazlılar, Tangocuların turnuvayı bitirmesini bekliyor. Ekvador'u penaltılarla geçen Arjantin 10 Temmuz'da yarı final maçına çıkacak.

COPA AMERICA'DAN SONA BİTECEK

Beşiktaş transfer gündeminde birinci sırada Di Maria var ve siyah beyazlılar bu transferi bitirmeyi çok istiyor. Beşiktaş Yönetimi, Copa America'nın sona ermesinin ardından Arjantinli futbolcuyla tekrar masaya oturacak. Kartal'ın Arjantinli yıldıza yaptığı teklif parasal yönde Benfica'dan çok önde. Bu durum taraftarları daha çok heyecanlandırıyor. Di Maria, kariyerinde daha önce İtalya'da Juventus, Fransa'da Paris Saint Germain, İspanya'da Real Madrid, İngiltere'de Manchester United gibi dev kulüplerin formansını giymişti.

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