Haberler Beşiktaş Agresif hamle stoperi

Agresif hamle stoperi

Beşiktaş’ın savunmasına kazandırdığı Gabriel Paulista’nın safkan bir stoper kimliği dikkat çekiyor. Hatta tekmeye kafa atan, ikili mücadeleyi seven ve doğru hamleyi yapabilen bir savunmacı olarak biliniyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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Agresif hamle stoperi

Brezılyalı futbolcuyu mercek altına aldık. Artı ve eksilerine baktık. Paulista'nın Pozitif yanları terazinin kefesinde daha ağır geldi diyebiliriz.

PAULISTA TÜRKİYE'DE DİKKATLİ OLMALI

Brezilyalı savunmacının hamle stoperi olması, atak kişiliği ile takımı için mücadele etmesi beraberinde dezavantajları da getiriyor. Paulista'nın sarı, sarıdan kırmızı ve direk gördüğü kırmızı kart sayıları ve son maçlarda daha az süre kalarak rotasyon oyuncu sıfatını alması futbolcunun eksileri olarak göze çarpıyor. Türk hakemlerinin standartlarına baktığımızda Paulista'nın bu tip hamlelere ve agresif tutumuna dikkat etmesi gerekiyor. Paulista'nın yanına uyumlu bir "Şef Stoper" alınması doğru hamle olur.

NET BİR STOPER OYUNCUSU

Paulista kariyeri boyunca daima stoper mevkiinde forma giymiş, zaman zaman sağ bek oynamış, birkaç kez de sol bekte görev yapmıştır. Yani devşirme bir stoper değil, safkan bir stoperdir. Agresif yapısı nedeniyle sert bir hamle oyuncusudur. Rakipleriyle mücadele etmeyi seven, tekmeye kafa atan tarzıyla taraftarların istediği bir futbolcudur. Kafa hakimiyeti oranı % 60, ikili mücadele kazanma oranı % 70'dir. Geriden oyun kurma özelliği üst düzey olmasa da orta saha ile pas isabet oranı % 80'dir.

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