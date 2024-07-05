Haberler Beşiktaş Beşiktaş yeni sezon çalışmalarını sürdürdü!

Beşiktaş yeni sezon çalışmalarını sürdürdü!

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 17:49
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş yeni sezon çalışmalarını sürdürdü!

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanı Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar da izledi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başladı. Duran top uygulamalarıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 10.00'da Ümraniyespor ile karşılaşacak.

F.Bahçe bombaları tek tek patlatacak! Transferde yer yerinden oynayacak
İspanya - Almanya | CANLI
DİĞER
Son dakika haberi: UEFA'dan skandal karar! Merih Demiral'ın cezası belli oldu | TFF Başkanı Büyükekşi'den flaş sözler...
Son dakika haberleri... Suriye'deki bayrak provakatörü yakalandı
Büyükekşi'den Merih açıklaması!
Galatasaray ayrılığı açıkladı!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ın EuroCup'taki rakipleri belli oldu
Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi!
Kadıköy su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (5 Temmuz)
4 yıllık lisans bölümler taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar
4 yıllık lisans bölümler taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hatayspor Nijeryalı yıldızı transfer etti! Hatayspor Nijeryalı yıldızı transfer etti! 17:59
Schalke 04 Kenan Karaman'ın sözleşmesini uzattı! Schalke 04 Kenan Karaman'ın sözleşmesini uzattı! 17:55
Kartal'ın yeni sezon çalışmaları sürüyor! Kartal'ın yeni sezon çalışmaları sürüyor! 17:49
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN? KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN? 16:17
Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor 16:02
Beşiktaş'ın EuroCup'taki rakipleri belli oldu Beşiktaş'ın EuroCup'taki rakipleri belli oldu 15:43
Daha Eski
G.Saray'ın rakibi belli oldu! G.Saray'ın rakibi belli oldu! 15:40
İtalyanlar duyurdu! Icardi G.Saray'dan ayrılıyor mu? İtalyanlar duyurdu! Icardi G.Saray'dan ayrılıyor mu? 15:25
Galatasaray ayrılığı açıkladı! Galatasaray ayrılığı açıkladı! 15:07
Türkiye Hollanda'yı elerse rakibi hangi takım olacak? Türkiye Hollanda'yı elerse rakibi hangi takım olacak? 14:41
Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi! 13:05
Admira Wacker - Fenerbahçe maçı ne zaman? Admira Wacker - Fenerbahçe maçı ne zaman? 12:56