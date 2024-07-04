Beşiktaş'ta stopere sürpriz aday! Muçi devrede...
Yeni sezon hazırlıklarına Bronckhorst yönetiminde başlayan Beşiktaş'ta transferde çalışmalar tam gaz devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Hollandalı teknik adamın isteği doğrultusunda Paulista'nın yanına bir isim daha alınacak. İşte Beşiktaş'ın gündeminde yer alan o isim ve detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 08:51
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Di Marzio'nun haberine göre; Siyah beyazlı takım, Empoli forması giyen 27 yaşındaki stoper Ardian Ismajli ile ilgileniyor.
Haberde Beşiktaş yönetiminin oyuncu için kısa süre içinde resmi adımları atacağı belirtildi.
Kariyerinde Hajduk Split ve Spezia formaları da giyen Ismajli'nin İtalyan ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Özellikle hareketli oyunu, zamanında müdahaleleri ve tatlı- sert futboluyla dikkat çeken Arnavut oyuncunun transferinde milli takımdan arkadaşı Ernest Muçi'nin de devreye girmesi bekleniyor.
Oynadığı takımlarda toplamda 195 maça çıkan savunmacı, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
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