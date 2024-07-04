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Beşiktaş'ta 3'lü operasyon! Transferde son viraj

Beşiktaş, Angel Di Maria, Mats Hummels ve Sebastian Haller’e yaptığı ciddi teklifler için haber bekliyor. Üç yıldıza bir hafta süre verildiği ve kararlarına göre alternatif transfer arayışlarına başlanacağı bildirildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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Beşiktaş'ta 3'lü operasyon! Transferde son viraj

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Beşiktaş, bu sezon güçlü bir kadro oluşturmak için tüm imkânları seferber ediyor. Teknik Direktör Van Bronckhorst'un listesinde yer alan isimlere önemli teklifler yaparak takıma kazandırma peşinde. Di Maria Arjantin Milli Takımı ile Copa America Finallerinde ve takımı bir üst tura geçti. Hummels için çok iyi bir teklif verildi. Bu arada Leverkusen de ünlü stopere teklif götürdü. Sebastian Haller kendisine sunulan sözleşmeye henüz cevap vermedi.

HAFTA SONUNA KADAR SÜRE VERİLDİ

Bu sezon transferde ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş yönetimi üç futbolcunun menajerleri ile görüşmelerini sürdürüyor. Yeni sezonda takıma katkı yapacak transferleri bir an önce bitirmek, taraftarlarını mutlu etmek için yoğun uğraş veren Kara Kartal, daha fazla gecikmemek için bu üç yıldıza hafta sonuna kadar süre verdi. Gelecek cevaplara göre hareket edip ona göre bir transfer yol haritası çizecek. Diğer alternatiflere teklif yapılacak.

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